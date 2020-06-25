Напитки, которые должны быть в мини-баре каждого мужчины

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Павел Зинченко
Каждый мужчина должен иметь свой собственный небольшой бар. Даже если он не является большим любителем алкоголя, всегда может пригодится хороший напиток, чтобы достойно встретить важного визитера или угостить пришедшую в гости подругу. Но создать собственный мини-бар - это целая наука. Сегодня мы расскажем тебе, чем в первую очередь его следует наполнить.
Коньяк
Чем дороже коньяк, тем больше он заслуживает оставаться на сбережении в твоем личном баре. Поэтому не скупись, когда будешь подбирать этот напиток.
Херес
Крепленое вино. Этот напиток подойдет, если ты хочешь расположить к себе девушку по время романтического вечера. Впрочем, потягивать его в гордом одиночестве тоже никто не запрещал.
Амаро
Этот травяной ликер крепостью от 16 до 35 % является одним из самых популярных диджестивов в Италии. Он создается путем вымачивания различных трав, число которых может исчисляться десятками. В немецкоязычных странах амаро соответствуют сладкий краутерликер или горький биттер.
Виски
Классика жанра, которая непременно должна быть в баре настоящего мужчины. Пить его - это искусство. Необходимо знать все интересные факты, прелести и нюансы этого напитка, чтобы получить настоящее удовольствие.
Кроме всего вышесказанного не забудь добавить любой свой любимый напиток для полноты картины. Также издание "Комментарии" расскажет о продуктах, которыми никогда нельзя закусывать алкоголь.
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