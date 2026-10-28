Кровь превращается в воду, а мозг вспыхивает: в какие мифы об алкоголе верили во времена "сухого закона"

Во времена "сухого закона" в США сторонники запрета алкоголя распространяли невероятные утверждения о его влиянии на организм. Такие заявления нередко представляли как научные факты, пытаясь убедить людей отказаться от спиртного.

Алкогольные напитки на фоне истории абсурдных мифов времен сухого закона в США. Фото: Pixabay / Pexels

Кровь якобы превращается в воду. Эту идею распространял "Женский христианский союз трезвости". Организация считала, что федеральный запрет алкоголя поможет положить конец домашнему насилию.

Даже запах алкоголя опасен. Немецкий евгенист Альфред Плётц утверждал, что беременная женщина может родить ребенка с пороками развития, просто вдыхая запах алкоголя. Он распространял эти взгляды в США.

Вино делали с тараканами. Проповедник трезвости Т. П. Гант заявлял, что производители могли класть в бутылку алкоголя мешочек с тараканами и ждать, пока насекомые растворятся. Так якобы имитировали характерный вкус мадеры.

Любители пива умирают от водянки. Активистка движения за трезвость Мэри Ханна Ганчетт Гант ссылалась на якобы научные доказательства того, что большинство людей, пьющих пиво, умирают от водянки. Это утверждение преувеличивало опасность, связанную с употреблением напитка.

Печень может весить 11 килограммов. В изданиях сторонников трезвости писали, что печень человека, употребляющего алкоголь, может весить 15-25 фунтов, то есть примерно 6,8-11,3 килограмма. Для сравнения, средний вес печени взрослого человека составляет около 1,5 килограмма.

Мозг пьяницы может гореть. Сторонник "сухого закона" Джордж Маккандлиш рассказывал, как хирурги якобы поднесли зажженную спичку к мозгу умершего мужчины, злоупотреблявшего алкоголем. По его словам, мозг вспыхнул синим пламенем, словно спиртовка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, как одна привычка может испортить вкус пива