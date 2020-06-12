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Как опрокинуть стаканчик на работе: несколько маленьких хитростей

Воспользуйся этими хитростями, если совсем нет сил ждать до вечера, но держи себя в руках

сегодня, 12:44
Автор:

Зинченко Павел
Как опрокинуть стаканчик на работе: несколько маленьких хитростей

Наконец-то к нам пожаловала пятница и многие предвкушают, как по завершению рабочего дня они приложатся к кружке с прохладным пивом в компании друзей или накапают себе немножечко виски, чтобы предаться философским размышлениям в гордом одиночестве. Но если тебе уже не сила терпеть, мы расскажем о нескольких хитрых способах незаметно выпивать на рабочем месте. Весь секрет заключается в креативном подходе к оформлению фляги.

Для начала, тару можно замаскировать под мобильник. Никто не догадается, почему ты прикладываешь его к лицу время от времени. Также ко рту можно приложить флягу в виде зарядного устройства к айфону. Но здесь без маскированных капельниц в виде USB-кабелей не обойтись.

Для женщин, которые не прочь промочить горлышко на рабочем месте, подойдет специальная тара в виде помады. Разумеется, с соответсвующим содержимым. А со стороны кажется - просто губки красит. Мужчинам так делать не стоит. Не все поймут.

Зато они могут запросто налить выпивку в велосипедную флягу. Никому и в голову не придет, что на самом деле там сидр, а не лимонад. А вершиной изобретательности является фляга в виде микстуры. Прием лекарств, как врач прописал. И запах изо рта можно объяснить воздействием медикаментов.

А если ты работаешь на дому, то можешь приступать не таясь. Но всегда помни, что будет только хуже, если это скажется на твоей работе. Так что лучше все таки подожди вечера пятницы. Также издание "Комментарии" расскажет, как можно соединить алкоголь с кофе.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/eda/772138-obmani-shefa-kak-vypit-prjamo-na-rabote
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