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Топ-3 лучших камеры для видеоблогинга

Эти камеры пригодятся каждому, кто решил начать вести собственный видеоблог

сегодня, 15:08
Автор:

Зинченко Павел
Топ-3 лучших камеры для видеоблогинга

На сегодняшний день ведение собственного видеоблога стало довольно популярным занятием. А если дело организовано правильно, то еще и прибыльным. В любом случае, начинать ведение видеоблога нужно с покупки качественной камеры, которая сможет обеспечить хорошую съемку в любой ситуации. Именно о таких камерах мы и поговорим сегодня.

Polaroid Cube HD


Разумеется, данная камера не является полноценным цифровым зеркальным фотоаппаратом. Но она способна выдавать очень качественную картинку в режиме видео. Невероятно маленький размер и универсальность делают эту  экшн камеру уникальной. Это устройство идеально подойдет, если ты хочешь вести активный видеоблог в движении. Его можно прикрепить к одежде и снимать в реальном времени практически без ущерба для качества. И все по вполне сносной цене.

PowerShot SX610HS


Цифровая камера с разрешением 20.2 МПикс, включает 18x оптический zoom и качество съемки FullHD (1920×1080 Пикс). Этот вариант идеально подойдет для блогеров, которым недостаточно просто снять видео, но нужно сделать и хорошие фотографии. Камера имеет ЖК дисплей, а также встроенные функции коррекции вроде автозума или системы интеллектуальной стабилизации изображения.

Canon S120


Canon S120 - это отличный вариант для видеоблогинга, которая обычно позиционируется, как "бюджетная" альтернатива камере Canon G7X. Встроенная стабилизация изображения поможет  в работе, а wifi и широкоугольный объектив являются отличным дополнением к полезным характеристикам данной камеры. Обойдется это устройство меньше, чем в 500 долларов США. 

С такими камерами ты сможешь в минимально короткие сроки запустить очень даже неплохой видеоблог. Также издание "Комментарии" расскажет о трех самых дорогих фотографиях в мире


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Источник: https://44pro.ru/top-5-kamer-dlya-videobloginga/
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