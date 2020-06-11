Топ-3 моделей винтовок для охоты в горах

Многие представляют себе густой лес, когда речь заходит об охоте. Но не стоит забывать, что охотиться можно и в других местностях. Например, в горах. Но не каждое ружье подойдет для этого. Необходима специальная винтовка, которая будет достаточно легкой, чтобы бегать вверх-вниз через заросли, и которая не боится экстремальных погодных условий, с которыми можно столкнуться в горах. Сегодня мы расскажем тебе о нескольких винтовках, которые соответствуют этим критериям.

Double Broom Mountain Rifles





Главный акцент в этой винтовке сосредоточен на элегантности, лёгкости и прочности. Разумеется, высокая точность также сохранена. И что самое главное – Double Broom Mountain Rifles изготовляется на заказ в соответствии с вашими "особыми пожеланиями" к проекту. В результате получится винтовка, которая станет надежным спутником во время охоты в горной местности.

Ruger M77 Hawkeye All-Weather





Данная модель показывает себя с самой лучшей стороны, когда речь идет об охоте в экстремальных условиях. Высокая точность, малый вес (3,175 кг), надёжность и прочность на высшем уровне. Ruger M77 Hawkeye All-Weather — именно то, что необходимо для горной охоты в сложных условиях.

Winchester Model 70 Extreme Weather SS





Winchester, по всей вероятности, один из самых известных оружейных брендов в мире. Навыки этих мастеров позволяют создавать ружья, которые стойко переносят практически любые погодные условия. Winchester Model 70 Extreme Weather SS весит чуть более трех килограмм и оснащёна вывешенным стволом, прикладом от Bell & Carlson и фирменной системой заряжания. Короче, отличная охотничья винтовка для тех, кто любит много стрелять.

Эти винтовки будут верными помощниками для каждого, кто решил поохотится в горах. Также издание "Комментарии" расскажет о том, какие собаки больше всего подойдут для охоты на крупного зверя.

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