kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.06.2020

BTC/USD

9218.32

ETH/USD

233.48

LTC/USD

42.87

НБУ 25.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.22

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина охота и рыбалка Советы рыбакам: как жарким летом сохранить наживку свежей
commentss НОВОСТИ Все новости

Советы рыбакам: как жарким летом сохранить наживку свежей

Свежая наживка так же важна, как и хорошая удочка

сегодня, 11:49
Автор:

Зинченко Павел
Советы рыбакам: как жарким летом сохранить наживку свежей

Подготовка хорошей наживки - один из главных пунктов на пути к успеху для каждого рыбака. Испорченная наживка не будет интересовать рыб и они не клюнут на твой крючок. Приманка бывает разных видов и каждый из них должен храниться соответствующим образом. Сегодня мы расскажем, как следует хранить некоторые виды насекомых, которые часто используются в качестве наживки.

Ручейник – он будет оставаться свежим, если его содержать в обычной банке с влажным мхом. В крышке банки нужно проделать небольшие дыры для поступления кислорода. В таком состоянии речейник проживет три-четыре дня.

Опарыш – самая неприхотливая насадка. Сохранять ее можно в обычном спичечном коробке, предварительно положив туда опилки или отруби.   Сама тара должна храниться в холодильнике.

Подёнка – это очень чувствительное насекомое, которое обычно сохраняют во влажной тряпочке или ёмкости с водой. Желательно следить за тем, чтобы ткань не пересыхала, иначе насекомое очень быстро уснёт и придет в негодность.

Муха, кузнечик и кобылка – все эти насекомые хранятся одинаково. Для этого используется обычная пластиковая или стеклянная бутылка с небольшими дырками в пробке, чтобы поступал воздух. На дно бутылки следует бросить немного травы. Важный момент - когда достаешь прикормку, необходимо, чтобы все эти насекомые поочередно покидали место хранения.

Правильное хранение наживки существенно увеличит твои шансы вернуться с рыбалки с богатым уловом. Также издание "Комментарии" расскажет о главных причинах плохого клева на рыбалке.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rybalke.net/kak-pravilno-sohranit-nazhivku-zharkim-letom/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!