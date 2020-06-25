Советы рыбакам: как жарким летом сохранить наживку свежей

Подготовка хорошей наживки - один из главных пунктов на пути к успеху для каждого рыбака. Испорченная наживка не будет интересовать рыб и они не клюнут на твой крючок. Приманка бывает разных видов и каждый из них должен храниться соответствующим образом. Сегодня мы расскажем, как следует хранить некоторые виды насекомых, которые часто используются в качестве наживки.

Ручейник – он будет оставаться свежим, если его содержать в обычной банке с влажным мхом. В крышке банки нужно проделать небольшие дыры для поступления кислорода. В таком состоянии речейник проживет три-четыре дня.

Опарыш – самая неприхотливая насадка. Сохранять ее можно в обычном спичечном коробке, предварительно положив туда опилки или отруби. Сама тара должна храниться в холодильнике.

Подёнка – это очень чувствительное насекомое, которое обычно сохраняют во влажной тряпочке или ёмкости с водой. Желательно следить за тем, чтобы ткань не пересыхала, иначе насекомое очень быстро уснёт и придет в негодность.

Муха, кузнечик и кобылка – все эти насекомые хранятся одинаково. Для этого используется обычная пластиковая или стеклянная бутылка с небольшими дырками в пробке, чтобы поступал воздух. На дно бутылки следует бросить немного травы. Важный момент - когда достаешь прикормку, необходимо, чтобы все эти насекомые поочередно покидали место хранения.

Правильное хранение наживки существенно увеличит твои шансы вернуться с рыбалки с богатым уловом. Также издание "Комментарии" расскажет о главных причинах плохого клева на рыбалке.

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