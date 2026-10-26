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Поймали опасную акулу и начали праздновать: видео в соцсетях обернулось скандалом

Рыбак вытащил большую белую акулу на пляж Кейп-Кода, фотографировался с ней и опубликовал видео. Теперь ему грозят судебные последствия

26 октября 2026, 15:45
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Сергій Кречмаровський

Мужчину из штата Нью-Йорк обвинили в незаконном вылове большой белой акулы и жестоком обращении с животным. Основанием для расследования стало видео в социальных сетях, на котором рыбаки вытаскивают хищника на пляж, фотографируются с ним и празднуют свой улов. Об этом сообщает CBS News Boston.

Поймали опасную акулу и начали праздновать: видео в соцсетях обернулось скандалом

Большая акула в открытом океане. Фото: Pixabay

Речь идет о 30-летнем Кристофере Стефану с Лонг-Айленда. По словам окружного прокурора Роберта Галибуа, в октябре 2025 года мужчина вместе с командой отправился на восточное побережье Кейп-Кода. К экспедиции также присоединился клиент из Европы, который хотел поймать большую белую акулу.

Во время рыбалки участники использовали запрещенное оборудование, в том числе дрон. Они вытащили акулу на берег, сделали фотографии, а затем отпустили ее. Именно публикация видео привлекла внимание правоохранительных органов.

Акула по кличке Аарон имеет длину около 2,9 метра. В 2024 году исследователи установили на ней метку, с помощью которой отслеживали перемещения животного. По данным Atlantic White Shark Conservancy, сигнал от акулы фиксировали тысячи раз с помощью акустических датчиков вдоль внешнего побережья Кейп-Кода.

Стефану предстал перед судом в Барнстейбле. Ему предъявили обвинения в жестоком обращении с акулой, незаконном вылове, использовании механического способа размещения приманки, попытке вылова акулы и владении охраняемым видом. Размер залога установили на уровне 10 тысяч долларов (около 420 тысяч гривен).

До следующего судебного заседания, назначенного на 11 декабря, мужчина должен сдать лицензию на рыбалку, не публиковать видео о ловле акул и не посещать штат Массачусетс без законных оснований.

Адвокат Стефану заявил, что его клиент имеет более десяти лет опыта рыбалки, занимается природоохранной деятельностью и помогает в исследованиях морских животных. Защита подчеркивает, что обвинения пока не доказаны, а мужчина отрицает свою вину.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что фермер нашел в кукурузном поле загадочный объект из космоса



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Источник: https://www.cbsnews.com/boston/news/great-white-shark-animal-cruelty-charges/
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