Особенности охоты в разных странах: пять интересных фактов

Язык
BTC/USD
9166.31
ETH/USD
228.12
LTC/USD
41.68
USD/UAH
26.96
EUR/UAH
30.25
RUB/UAH
0.38
Павел Зинченко
В наших краях под словом "охота" часто представляют выслеживание дичи в лесу, в компании со своей верной собакой и несколькими друзьями. Но наш мир огромен и во многих его уголках есть свои представления о том, что такое охота и как оно должно происходить. Сегодня мы расскажем тебе об интересных особенностях охоты в разных странах.
1. Охотники в Финляндии применяют смартфоны для собак. Таким образом они в курсе, когда пес догоняет или находит добычу.
2. А вот испанцы для защиты домашних животных от неопытных охотников пишут на туловищах домашнего скота слово VAKA. На испанском языке это означает "корова".
3. Древние инки в свое время крайне оригинально охотились на ламу. Животное загоняли в стойло и состригали шерсть. А потом отпускали, пока не вырастет новая.
4. Термином "снайпер" мы обязаны маленькой птичке – бекасу. Она способна летать по непредсказуемым траекториям, поэтому подстрелить бекаса может только опытный охотник, который способен очень метко стрелять. В английском языке бекас звучит как “snipe”, и именно поэтому хороших стрелков стали называть снайперами. Со временем этот термин перекочевал с охоты в военное дело.
5. Жители китайских провинций легко убедят тебя, что суть охоты заключается не только в преследовании дичи. В Китае охотой называют сбор женшеня, поскольку корень этого травянистого растения напоминает тело живого существа. Интересно, что перед тем, как выкопать корень из земли, люди просят у женшеня прощения.
Такие вот интересные факты про охоту в разных уголках мира. Также издание "Комментарии" даст несколько интересных советов охотнику-новичку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости