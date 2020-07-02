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Охотимся на крупную рыбу: лучшие воблеры для ловли щук

Эти воблеры пригодятся каждому, кому надоела мелкая рыбешка

сегодня, 15:00
Автор:

Павел Зинченко
Охотимся на крупную рыбу: лучшие воблеры для ловли щук

Рыбаки, которые охотятся на мелкую рыбу, вполне могут обойтись набором крючков, тестом и червями. Но если они нацелились на крупную рыбу, вроде щуки, то им понадобятся гораздо более серьезные аксессуары. Сегодня издание Рыбалке.нет расскажет нам о лучших моделях воблеров для ловли щуки.

Lucky Craft Slender Pointer MR

Длинные, но мягкие твичинговые рывки протягивают приманку на глубине до 1,2 метра. После этого рыбак должен обождать около десяти секунд. Модель Slender Pointer также хорошо зарекомендовала себя при ловле пассивной щуки.

Kosadaka Cord-R

Эта двухсоставная приманка одинаково хороша как в стоячих, так и в проточных типах водоемов. Дешевизна этого аксессуара делает его полезным для широкого круга покупателей. Разноплановость проводки – основное достоинство этого воблера.

Imakatsu Ripriser

Эта приманка имеет реалистичное покрытие, которое было создано умелыми японскими дизайнерами. Центр тяжести находится в задней части конструкции. Из-за этого в паузах приманка медленно поднимается головой вверх.

Jackall Squad Minnow 80SP

Такая насадка очень подойдет начинающим рыбакам. Суспендер легко поддается простейшей анимации, а также работает как на коротком, так и на среднем твиче. Рабочая глубина этой модели составляет 1-1,5 метра.

Каждый из представленных аксессуаров имеет свои особенности. Лучше всего иметь сразу несколько из них. Также издание "Комментарии" расскаэет, как можно ловить раков с помощью удочки.


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