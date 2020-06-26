Ноченька все покроет: на кого можно поохотится в темное время суток

Многие охотники предпочитают выслеживать свою добычу, крадясь в ночной темноте. В этом есть что-то завораживающее. К тому же намного опаснее, что может понравится любителям адреналина. Но какие животные являются самой распространенной добычей в ночное время суток? Сегодня мы расскажем тебе о них, а также о том, как правильно на них охотиться.

Кабан

В поисках пропитания, эти животные способны за ночь отдаляться от своего лежбища не менее, чем на пять километров. Охотятся на кабанов из засады, а еще лучше - с вышки. Засады устраиваются, как правило, у водопоя. Обязательно обзаведитесь тепловизором или ночным прицелом.

Медведь

На этого зверя обычно идут в одиночку. Для охоты больше подходит овсяное поле, поскольку ранней осенью злаки - главный рацион медведя. Спрятаться следует до заката в естественном укрытии. Для охоты используют монокуляр с ночным видением. Крайне опасно ночью преследовать раненого медведя. Лучше дождаться утра или спустить собак.

Лисы и зайцы

На этих зверьков следует охотиться зимой, когда они обладают наиболее густым мехом. Засады устраиваются у мест прикормки. Лис можно завлечь тушами и потрохами коз или коров. Зайцам, как приманку, предлагают ветки, злаки и плоды.

Копытные

Как и кабанов, этих животных следует выслеживать с вышки, используя тепловизионный бинокль или ночной монокуляр для охоты. Браконьеры загоняют этих животных с помощью автомобилей, но это уголовно наказуемый метод.

Ночная охота имеет свои плюсы, но будьте осторожны - для охотника риск также увеличивается. А тем, кто любит животных, и не желает им навредить, издание "Комментарии" рекомендует ознакомится с некоторыми принципами фотоохоты

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!