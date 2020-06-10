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Как приготовить рыбную прикормку: оригинальный рецепт

Этот вид прикормки поможет поймать любую рыбу

сегодня, 12:51
Автор:

Зинченко Павел
Как приготовить рыбную прикормку: оригинальный рецепт

Прикормка играет важную роль на рыбалке. Каждый рыбак, готовясь отправиться на рыбалку, должен уделять этому вопросу отдельное внимание. Обычно для прикомки используются черви, тесто и другие незамысловатые вещи. Но сегодня мы предложим твоему вниманию нечто оригинальное.

Когда речь идет о прикорме рыбы, то не всегда стоит прикармливать ее одними и теми же закормочными смесями. Здесь необходимо разнообразие, иначе рыба со временем поймет, что что-то не так, и перестант реагировать на прикормку. Отличную прикормочную смесь, на которую рыбы будут охотно реагировать, можно приготовить из аквариумных водоростей.

Такая смесь, кроме традиционных компонентов, может состоять из рдеста, нитчатки и роголиста. Их необходимо тщательно измельчить, смешать с мотыльем и добавить немного обыкновенного песка. Приблизительно пятнадцать процентов песка от всего объёма прикормки будет вполне достаточно. Этой массе придают форму шариков, которые не больше перепилиного яйца. После этого прикормка должна ожидать своего часа в морозилке.


Заморозка необходима для того, чтобы водоросли могли уйти под воду. В противном случае они будут плавать на поверхности. В свою очередь замороженные прикормочные шарики пойдут на дно, после чего они станут потихоньку размокать. Тогда водоросли начнут постепенно подниматься, создавая завесу из вкуснятины, на которую рыбы охотно среагируют. Что немаловажно, на эту прикормку будет реагировать любая рыба.

Эта оригинальная прикормка может принести тебе успех на рыбалке и ты вернешся домой с багатым уловом. Также издание "Комментарии" расскажет, как очистить лодку о запаха рыбы.


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Источник: https://rybalke.net/hitryj-metod-kak-povysit-effekt-ot-tradiczionnoj-prikormki/
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