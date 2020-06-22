Главные причины плохого клева на рыбалке

Иногда ты тщательного готовишься к рыбалке. Покупаешь лучшее снаряжение, следишь за погодой, правильно подгадываешь время. А затем в шоке наблюдаешь за тем, что рыба совершенно не клюет, и весь твой ужин на этот вечер - приготовленные заранее бутерброды. И самое главное - ты не можешь понять, в чем проблема. Сегодня мы расскажем тебе, что может стать причиной неудачной рыбалки.

Значение цвета в рыболовстве

Удачной рыбалке может помешать слишком яркий цвет поплавка. Рыбы способны хорошо разбираться в цветах. Именно поэтому не стоит выбирать слишком пёстрый поплавок, который может отпугнуть рыбу. Особенно большую роль играет цвет поплавка во время рыбалки в небольших водоемах. Прежде всего на рыбалку следует брать поплавки тёмно-зелёного, серого или светло-коричневого цвета.

Много шума на рыбалке

Слишком громкий разговоры, крики, смех, пение, музыка, лязг и скрежет металлических предметов с легкостью отпугивают любую рыбу. Если рыба испугается шума, она немедленно поменяет место дислокации и нескоро вернется на прежнее место. Имейте в виду, что рыба имеет хороший слух и может с легкостью определить, откуда доносится звук.

Правильный выбор крючка

Крайне важно правильно соотносить крючок и живца. Если крючок будет значительно больше, чем приманка, то скорее всего рыба раскусит уловку и не клюнет. Позаботься, чтобы приманка и крюк были одного размера.

Не сомневаемся, что ты учтешь эти моменты и твоя рыбалка будет успешной. Также издание "Комментарии" расскажет, о трех лучших местах для морской рыбалки.

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