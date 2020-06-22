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Главные причины плохого клева на рыбалке

На плохой клев может повлиять не только погода или неудачно выбранное место

сегодня, 13:32
Автор:

Зинченко Павел
Главные причины плохого клева на рыбалке

Иногда ты тщательного готовишься к рыбалке. Покупаешь лучшее снаряжение, следишь за погодой, правильно подгадываешь время. А затем в шоке наблюдаешь за тем, что рыба совершенно не клюет, и весь твой ужин на этот вечер - приготовленные заранее бутерброды. И самое главное - ты не можешь понять, в чем проблема. Сегодня мы расскажем тебе, что может стать причиной неудачной рыбалки.

Значение цвета в рыболовстве

Удачной рыбалке может помешать слишком яркий цвет поплавка. Рыбы способны хорошо разбираться в цветах. Именно поэтому не стоит выбирать слишком пёстрый поплавок, который может отпугнуть рыбу. Особенно большую роль играет  цвет поплавка  во время рыбалки в небольших водоемах. Прежде всего на рыбалку следует брать поплавки тёмно-зелёного, серого или светло-коричневого цвета. 

Много шума на рыбалке

Слишком громкий разговоры, крики, смех, пение, музыка, лязг и скрежет металлических предметов с легкостью отпугивают любую рыбу. Если рыба испугается шума, она немедленно поменяет место дислокации и нескоро вернется на прежнее место. Имейте в виду, что рыба имеет хороший слух и может с легкостью определить, откуда доносится звук. 

Правильный выбор крючка

Крайне важно правильно соотносить крючок и живца. Если крючок будет значительно больше, чем приманка, то скорее всего рыба раскусит уловку и не клюнет. Позаботься, чтобы приманка и крюк были одного размера.

Не сомневаемся, что ты учтешь эти моменты и твоя рыбалка будет успешной. Также издание "Комментарии" расскажет, о трех лучших местах для морской рыбалки.


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Источник: https://rybalke.net/pochemu-ne-klyuyot-ryba-osnovnye-prichiny-neudachi-na-rybalke
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