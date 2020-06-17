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Десять полезных советов начинающему охотнику

Эти советы помогут начинающему охотнику быстро освоиться в новой обстановке

сегодня, 16:01
Автор:

Зинченко Павел
Десять полезных советов начинающему охотнику

Если ты всерьез решил заняться охотой, то одного энтузиазма мало. Тебе придется иметь дело с огнестрельным оружием, а возможно и с хищными животными. Поэтому чтобы не навредить себе или окружающим, следует придерживаться ряда важных правил. Сегодня мы расскажем тебе о них.

1. Если дичь была сбита над густыми зарослями, то не отводи взгляда от места падения, иначе рискуешь не найти добычу.

2. Каждый охотник должен иметь собственную сумку.

3. Птицу следует постараться добить во время падения, если первый выстрел лишь ранил ее.

4. Никогда не держи ружье так, что ствол направлен на тебя.

5. Переломи ружье, когда приближаешься к другому человеку.

6. На прицельную планку нужно смотреть боковым зрением. Основное внимание принадлежит мишени.

7. Замри и не двигайся, если видишь, что зверь приближается к тебе.

8. Используй шест, если передвигаешься по топким местам.

9. Каждый охотник должен иметь масло и холстик  для ружья.

10. Если ружье заряжено, нельзя позволить собаке прыгнуть на тебя.

Все эти советы хороши, но требуют отработки на практике. Чтобы все вышло с первого раза, то лучше иди на охоту в компании более опытного напарника. Также издание "Комментарии" расскажет том, какие ружья больше всего подойдут для охоты в горной местности.


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Источник: https://www.dyplet.com/sovetyoxotniku/sovety-nachinayushhemu-oxotniku.html
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