Четыре самых необычных вида нелетального оружия

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Зинченко Павел
В наши дни все больше раздается голосов о ценности человеческой жизни. Независимо от того, кому эта жизнь принадлежит - честному человеку или опасному преступнику. Именно поэтому на вооружение полиции во всем мире поступает различное оружие, которое способно остановить преступника, но при этом нанести ему минимум боли и страданий. Сегодня мы расскажем тебе о самых интересных таких разработках.
The SpeechJammer
Своеобразное устройство в переводе на русский называется "глушитель речи" и было изобретено японцами. Если направить этот прибор на человека, который никак не желает умолкать, и нажать на кнопку "пуск", то через несколько минут он начинает запинаться и в конце-концов умолкает.
Генератор грома
Несмертельное звуковое орудие, разработанное израильтянами. Оно генерирует сильные звуковые волны и используется для подавления демонстраций. Следует отметить, что сначала это устройство создавалось для аграрного сектора и предназначалось для отпугивания птиц и других вредителей.
Липкая боевая пена
При попадании в предназначенную цель снаряд выделяет большое количество химического реактива, который состоит из пены. Он быстро увеличивается в объеме и мгновенно засыхает. В результате противнику становится тяжело двигаться, если он вообще способен это делать. Эту разработку американские морпехи активно использовали в Сомали.
Taser Shotgun
Эффективное нелетальное электрошоковое оружие. В отличии от электрошокера тазер имеет способность поражать цель на расстоянии (от 4,5 до 10 метров). Местом создание этого оружия являются США. Активно используется американской полицией. Кроме того, в 43 штатах он доступен гражданским лицам для использования в целях самообороны.
Остается лишь надеятся, что эти разработки будут использоваться во благо и не принесут вреда невинным людям. Также издание "Комментарии" расскажет об интересных особенностях охоты с арбалетом.
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