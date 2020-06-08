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Четыре самых необычных вида нелетального оружия

Генератор грома и боевая пена смогут защитить законопослушных граждан с минимальным риском для самого преступника

сегодня, 21:52 comments650
Автор:

Зинченко Павел
Четыре самых необычных вида нелетального оружия

В наши дни все больше раздается голосов о ценности человеческой жизни. Независимо от того, кому эта жизнь принадлежит - честному человеку или опасному преступнику. Именно поэтому на вооружение полиции во всем мире поступает различное оружие, которое способно остановить преступника, но при этом нанести ему минимум боли и страданий. Сегодня мы расскажем тебе о самых интересных таких разработках.

The SpeechJammer


Своеобразное устройство в переводе на русский называется "глушитель речи" и было изобретено японцами. Если направить этот прибор на человека, который никак не желает умолкать, и нажать на кнопку "пуск", то через несколько минут он начинает запинаться и в конце-концов умолкает.

Генератор грома


Несмертельное звуковое орудие, разработанное израильтянами. Оно генерирует сильные звуковые волны и используется для подавления демонстраций. Следует отметить, что сначала это устройство создавалось для аграрного сектора и предназначалось для отпугивания птиц и других вредителей.

Липкая боевая пена


При попадании в предназначенную цель снаряд выделяет большое количество химического реактива, который состоит из пены. Он быстро увеличивается в объеме и мгновенно засыхает. В результате противнику становится тяжело двигаться, если он вообще способен это делать. Эту разработку американские морпехи активно использовали в Сомали.

Taser Shotgun


Эффективное нелетальное электрошоковое оружие. В отличии от электрошокера тазер имеет способность поражать цель на расстоянии (от 4,5 до 10 метров). Местом создание этого оружия являются США. Активно используется американской полицией. Кроме того, в 43 штатах он доступен гражданским лицам для использования в целях самообороны.

Остается лишь надеятся, что эти разработки будут использоваться во благо и не принесут вреда невинным людям. Также издание "Комментарии" расскажет об интересных особенностях охоты с арбалетом.


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Источник: https://mport.ua/mix/770472-streljaj-no-ne-ubivaj-10-orudij-bez-smerti
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