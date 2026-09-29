Украинские водители уплатили почти 700 миллионов грн штрафов: за что чаще всего штрафуют

Система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Украине продолжает демонстрировать высокую интенсивность работы. За первые восемь месяцев 2026 года камеры зафиксировали более 3,3 миллионов нарушений, а сумма уплаченных водителями штрафов приблизилась к отметке в 700 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют официальные данные Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, предоставленные в ответ на журналистский запрос портала "Комментарии".

Водители уплатили 685 млн грн штрафов из-за ошибок камер автофиксации

По информации Управления автоматической фиксации нарушений ПДД, на конец сентября 2026 года на дорогах Украины функционирует 429 приборов контроля. Из них 426 – это стационарные комплексы, а также 3 мобильных (подвижных) технических средства.

За период с 1 января по 1 сентября 2026 года полицейскими было вынесено 3301953 постановления за правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме. В среднем это составляет более 13,6 тысяч постановлений ежедневно по всей стране.

Распределение по видам правонарушений свидетельствует о том, что абсолютное большинство зафиксированных фактов касается игнорирования скоростного режима:

— превышение скорости движения более чем на 20 км/ч – 3 124 277 постановлений (около 94,6% от всех зафиксированных случаев);

— превышение скорости движения более чем на 50 км/ч – 150 504 постановления;

— нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств – 27 175 постановлений.

Благодаря функционированию системы автофиксации в государственный бюджет поступают значительные суммы. За восемь месяцев 2026 года водители уплатили штрафы на общую сумму 685 620 031 грн. В среднем каждый из 429 работающих приборов контроля обеспечил более 1,5 миллионов гривен уплаченных штрафов.

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