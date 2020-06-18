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Три причины пересесть на байк как можно скорее

Байк идеально подойдет тебе, если ты стремишься к свободе и путешествиям

сегодня, 14:59
Автор:

Зинченко Павел
Три причины пересесть на байк как можно скорее

Байкеры - это целая культура, стиль жизни, который набирает все больше сторонников по всему миру. Вполне возможно, что поразмыслив как следует, ты примешь решение присоединиться к этой славной братии. Но если ты все еще колеблешься, то мы назовем тебе три причины, по которым нужно сесть на байк в минимально короткие сроки.

Друзья

Чем старше мы становимся, тем реже  занимаемся поиском новых друзей. Байкеры часто любят говорить, что они волки-одиночки. Но этот образ не мешает им сбиваться в стаи, всегда узнавать и приветствовать своих, оказывать поддержку, если в этом есть необходимость, а также организовывать свои собственные фесты и слеты.

Путешествие

Очень часто  бывает, что отпуск уже закончился, а ты уже планируешь следующий, поскольку не можешь отделаться от мысли, что особо отдохнуть тебе не удалось. Путешествия - это прекрасное решение для хорошего отпуска. И впечатления будут незабываемыми, если для этой цели ты используешь мотоцикл.

Увлечение

Мотоциклисты не делят друг друга на возраст и пол. Среди них нет шефов и подчиненных, лучших или худших. Они - одна большая семья, которая вместе стремится к чувству бесконечного полета. Как тут не вспомнить знаменитую поговорку: "Два колеса возят душу, а четыре - тушу"?.

Подумай, может крутой двухколесный конь - это именно то, что тебе нужно? Если так, то издание "Комментарии" расскажет, с какого мотоцикла следует начать свою жизнь байкера.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/techno/756126-kolesa-dushi-5-prichin-peresest-na-bajk
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