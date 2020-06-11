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Три ярких примера невероятного хамства на дорогах

Такое поведение возможно и не приведет к ДТП, но настроение испортит многим

сегодня, 12:35
Автор:

Зинченко Павел
Три ярких примера невероятного хамства на дорогах

Есть множество способов нарушить правила дорожного движения и доставить неприятности другим водителям. Чего только стоит не включение "поворотников" или включенный без причины дальний свет фар. Но сегодня мы поговорим о нескольких ситуациях, о которых вспоминают реже, но тем не менее, они также могут вызвать проблемы у многих участников дорожного движения.

Несоблюдение дистанции

Есть такие водители, которые чуть ли не в упор подстраиваются за автомобилем, который движется впереди. Таким образом они не только нарушают ПДД, но и заставляют нервничать водителя, который видит этот "хвост". Мы не собираемся читать тебе мораль. Просто подумай, что может случится, если по каким то причинам автомобиль впереди резко затормозит. Будешь соблюдать дистанцию - тебе же лучше.

Спешка на светофоре

Многие водители начинают сигналить машинам впереди, как только видят зеленый свет. Многие из них действительно склонны считать, что те полсекунды, на которые ты замешкался, критически влияют на всю их жизнь. При этом они часто недоумевают, когда им самим приходится слышать сигналы клаксонов в свой адрес.

Слишком громкая музыка

Некоторые водители считают, что наделены просто божественным музыкальным вкусом и желают, чтобы все вокруг прикоснулись к прекрасному. Именно поэтому мы часто можем услышать "отменный" шансон из открытых окон автомобилей,  а то и что-то похуже. Не стоит забывать, что твое личное пространство заканчивается за пределами автомобиля, и музыка, пусть даже самая лучшая, должна звучать только в салоне.

Избегай этих действий, и тебя будут реже материть на дороге. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти невероятных автомобильных трюках.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/techno/736331-hamstvo-na-doroge-10-oshibok-voditelei
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