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Топ-5 отвратительных автомобилей, которые никогда не появятся на дороге

Неизвестно, о чем думали создатели, но вышло не очень красиво

сегодня, 16:29
Автор:

Зинченко Павел
Топ-5 отвратительных автомобилей, которые никогда не появятся на дороге

Многие автопроизводители любят экспериментировать, создавая невероятные машины. Но иногда их фантазия заходит слишком далеко и растерянные клиенты даже не представляют, как на таких автомобилях вообще можно ездить. Сегодня мы расскажем тебе о нескольких отвратительных авто, которые, к счастью, никогда не появятся на дороге.

Ariel Chiron


Такой гибрид может получиться, если смешать внедорожник Ariel Nomad с одним из самых шустрых серийных автомобилей в мире, а именно Bugatti Chiron. От последнего — передняя часть и аэродинамический дизайн кузова.

Dodgy Renecat


Переднюю часть, колеса и некоторые фрагменты кузова этот автомобиль получил от Dodge Challenger Hellcat. Остальное - от Jeep Renegade.

Lamborghini Centenari-002


В этом случае скрестили несколько машин одного автопроизводителя. Это сослужило не самую хорошую службу. Красивую и стильную Lamborghini Centenario соединили с некрасивым, не стильным и даже отвратительным SUV'ом Lamborghini LM002.

LaFiat 124 Aperta


Что это произведение искусства имеет от Fiat 124 - остается загадкой. Но благодаря “базе“, Ferrari LaFerrari, выглядит не самым худшим образом.

Audi R8S1


И напоследок еще один винегрет из машин одного бренда. Смешали Audi R8 V10 и Audi S1. В принципе, неплохо. Хотя, непонятно зачем.

Эти автомобили никогда не встретятся тебе на дороге. Хотя, кто его знает, может, на самом деле, мы просто не понимаем всей высоты творческого полета разработчиков? Также издание "Комментарии" расскажет о пяти концетах невероятных футуристических автомобилей.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/techno/760035-otvratitel-nye-avto-kotorye-nikogda-ne-postrojat
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