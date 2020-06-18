Топ-5 концептов невероятных футуристических автомобилей

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Зинченко Павел
С развитием автомобильной промышлености, инженеры и дизайнеры постоянно пытаются поразить общественность невероятными проектами, которые вышли из мира фантастическим фильмов и компьютерных игр. Впрочем, многие из них так и остаются концептами. Сегодня мы расскажем тебе о самых ярких из них.
Chevrolet Chaparral 2X
В этом автомобиле есть место для водителя, специальный шлем со стеклом, на которое проекцируются приборы и показатели. Оснащен этот транспорт 900-сильным лазерным двигателем, который сможет разогнать концет до 97 км/ч за одну секунду. Максимальная скорость - 386 км/ч.
Toyota FT-1
Японский спорт-кар Toyota Supra покинул рынок еще 2002 году. Но дизайнеры компании разработали новый концепт, взяв за основу автомобиль, который уже не производится.
Mercedes-Benz AMG
Необычный аэродинамичный дизайн этого знаменитого автомобиля в дополнительной рекламе не нуждается.
Aston Martin DP-100
В нашем списке нашлось место и любимому автомобилю Джеймса Бонда. Концепт оснащен системой twin-turbo и двигателем V12, имеющим 800 лошадиных сил. Этот концепт разработан только для компьютерной игры. В реальной жизни он бы мог просто взлететь.
Volkswagen GTI Roadster
Такое впечатление, водители в этом концепт-каре катаются лежа. Впрочем, может это только кажется.
Кто знает, может настанет день, когда эти концепты стануть реальностью и мы увидим их на улицах наших городов в огромном количестве. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти непростительных изъянах в истории автомобилей.
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