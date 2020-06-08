Шик и роскошь: Rolls-Royce получил невероятный тюнинг

Тюнинг-гараж из Германии Mansory прославился множеством успешніх проектов. Наверное, не осталось ни одного "люксового" суперкара, мотоцикла или внедорожника, который не прошел бы через руки этих рыцарей ключа и отвертки. Во время Женевского автосалона представители ателье предстали перед широкой публикой с основательно доработанным Rolls-Royce Cullinan. Немцы пришли к выводу, что сам по себе автомобиль Rolls-Royce не такой уже и роскошный. Так появился проект "Billionaire" или "Миллиардер".

Способ создания "Миллиардера" довольно прост. Шикарный Rolls-Royce пополнили 24-дюймовыми колесами, расширенными арками и выпускной системой с 4 патрубками. Также на крышке багажника автомобиля поместили крупный спойлер. Перемены затронули и салон. Практически все было перетянуто белой кожей. Исключением стали только подлокотники. Для них и для бокових кресел использовалась кожа крокодила. Дизайнеры решили действовать таким образом, чтобы был задействован долгосрочный материал.

Следует отметить, что перемены почти не коснулись подкапотного пространства. Специалисты Mansory решили, что имеющейся отдачи мотора для такого авто будет вполне достаточно. Существенных изменений штатного V12 не произошло. Усовершенствован был лишь электронный блок управления. Установленную программу улучшили и это позволило добавить мотору сорок лошадиных сил и 100 Нм крутящего момента. В конце концов двигатель имеет 611 лошадиных сил и 950 Нм. При учете остальных динамических параметров Billionaire разгоняется до 100 км/ч за пять секунд.

Стоимость роскошного "Billionaire" не слишком космическая. Ателье оценило кастомизацию в 750 тысяч евро, что вполне разумно для эксклюзивной машины подобного калибра. Также стало известно, что сделано будет всего 13 копий Rolls-Royce Cullinan Billionaire.

Как сообщало издание "Комментарии", General Motors разрабатывает собственный электрический фургон.

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