Различные модели автомобилей подверглись убийственному эксперименту

На популярном видеохостинге был создан канал, который объединил многочисленных любителей автомобилей. Он называется Destruction Nation и отметился недавно тем, что представил широкой публике интереснейшее видео, на котором можно увидеть, что ожидает различные автомобили, если они на полном ходу пронесутся по сотне "лежащих полицейских". Симуляция результатов такого эксперимента выполнена на физическом двигателе BeamNG, который используется для создания компьютерных игр.

Следует обратить внимание, что BeamNG – это система с открытым кодом, которая регулярно совершенствуется и дорабатывается, как разработчиками, так посторонними энтузиастами. Разработчики системы сообщили, что пытаются вывести свое детище на передовую позицию в области моделирования игровой физики. Главное внимание этих парней сосредоточено на автомобильных симуляторах.

Следует признать, что симуляция вышла достаточно реалистичной. Впрочем, вы сможете сами ее оценить и посмотреть, как автомобили на полной скорости несутся через сотню "лежащих полицейских", оставляя запчасти на дороге.

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