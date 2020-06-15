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Невероятный эксперимент: украинский автомобиль скрестили с Mercedes и Lamborghini

"Запорожец" получил колеса и дизайн от известных автопроизводителей

сегодня, 12:38
Автор:

Зинченко Павел
Невероятный эксперимент: украинский автомобиль скрестили с Mercedes и Lamborghini

Постсоветское пространство может похвастаться множеством собственных автомобильных мастерских, в которых трудятся талантливые специалисты. Сегодня мы расскажем вам об одной из них - о мастерской "Авто+Кожа Тюнинг", которая базируется в Одессе. Местные энтузиасты решили соединить автомобили Mercedes Smart и ЗАЗ-965А. Проект стал известен как ЗАЗ-965 "Кроша". Следует заметить, что владелец сначала просто хотел привести в порядок свой "Запорожец", но затем пошел дальше.

Согласно информации издания 2Drive.ru, проект был вдохновлён аналогичным кастомом "Запорожца", который был разработан несколько лет назад в Москве. Во всяком случае, сами одеситы не особо скрывают тот факт, что именно пример москвичей вдохновил их больше всего.

Также обратим внимание, что за основу будущего автомобиля был взят разбитый Smart, который был в ужасном состоянии. Мастера действительно показали чудеса, приведя в порядок эту развалюху. Пол и усилители они изготовили вручную. Остальные советские части авто были установлены на шасси немецкого автомобиля. 


Мастера также отказались от традиционной покраски транспортного средства и использовали яхтенный кожзам двух расцветок. Следует признать, что вышло намного лучше оригинального ЗАЗ. Салон также был отделан кожей, которую предоставил один из поставщиков Lamborghini. Передние сиденья позаимствованы от Fiat 126. Задние места мастера сделали с нуля своими руками.

Следует признать, вышла очень даже интересная разработка. Умений и фантазии парням не занимать. Также издание "Комментарии" рассказало о том, как популярный блогер попробовал зарядить электромобиль на ходу.


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Источник: https://2drive.ru/zaz-965a-mercedes-smart/
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