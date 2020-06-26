Немецкий автопроизводитель Opel представил электрический кроссовер

Автопроизводители Vauxhall и Opel выпустили второе поколение своего популярного кроссовера Mokka, придав ему радикально новый облик и, впервые, электрическую версию. По сравнению с предыдущим Mokka X, новая модель имеет смелый дизайн, который восходит к предыдущим концепциям EV компании, впервые представленным в 2018 году. Она также включает в себя новый дизайн передней части Vauxhall и Opel Vizor, который постепенно распространяется на все остальные ассортименты бренда.

Mokka-e на 12,5 см короче, чем неєлектрическая версия, что, по заверениям производителей, делает его "очень простым в маневрировании и парковке". Он также на 10 мм шире, но объем внутреннего пространства (и его 350-литровый багажник) остается прежним. Под капотом находится электродвигатель мощностью 100 кВт и максимальный крутящий момент в 260 Ньютон-метров. Vauxhall и Opel сообщают, что владелец может рассчитывать на дальность пробега до 322 километров в нормальном режиме, в то время как его система зарядки будет разряжать 80 процентов батареи мощностью 50 кВт всего за 30 минут. Пока нет подробностей о версиях с двигателем внутреннего сгорания.

Это смелое переосмысление оригинального Mokka. Также это важное заявление о планах Vauxhall и Opel EV. Еще в 2018 году компания Opel объявила, что все ее модели будут полностью электрическими к 2024 году, и, отдав предпочтение запуску Mokka-e, а не бензиновым и дизельным версиям, указывает, что эти планы остаются на повестке дня компании. Цены еще не были объявлены, но есть предположение, что Mokka-e будет стоить около 35 000 долларов. Запуск планируется в первой половине 2021 года.

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