Не Маском единым: четыре невероятных автомобиля будущего

Автопроизводители не отстают от других технологических компаний, когда речь идет о семимильных шагах к футуристическому будущему. О неординарных электромобилях Илона Маска слышали многие. Но мало кто знает, что многие другие автопроизводители могут похвастаться не менее захватывающими моделями автомобилей, которые так и кричат нам в лицо: "Будущее совсем близко!"

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В прошлом году компания Citroën представила концепт электромобиля с авиационным дизайном. Он имеет стеклянную кабину, прозрачные секции в дверях, а также окошко под капотом. Этот стеклянный автомобиль имеет 30-дюймовые колеса, а также оптику с экранами в передних дверях. Два двигателя дают возможность за пять секунд разогнаться до 100 км/ч, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

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Проект компании Rinspeed был продемонстрирован во время выставки CES 2019 в виде беспилотного челнока-трансформера. Шасси имеет электромотор, которому под силу набрать скорость до 75 км/ч. Заряд литий-ионной батареи способен покрыть расстояние в 90 км. Транформером он является за счет того, что кузов способен быстро адаптироваться по выполнение любых задач. SUV Karlmann King

Полноприводный вездеход получил свое название в честь славного баварского короля, который правил еще в IX веке. Автомобиль оснащен шестиступенчатым автоматом и мощной пневмоподвеской. Салон может похвастаться невероятным комфортом: имеются минибар, неоновая подсветка, спутниковое телевидение, аудиосистема. Следует отметить, что на всю планету таких автомобилей всего десять штук. Rolls Royce Apparition

Этот недешевый автомобильный эксперимент сочетает в себе футуристичный дизайн и четкую геометрию линий. Огромный капот, 23-дюймовые колеса, стремительность силуэта - этот автомобиль произведет впечатление на многих искушенных ценителей. А вот характеристики технической части остаются в тайне. Нет сомнений, перед нами транспорт будущего. Очевидно, что не только Илону Маску есть чем похвастаться. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти невероятных автомобильных трюках

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