Не Маском единым: четыре невероятных автомобиля будущего

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Зинченко Павел
Автопроизводители не отстают от других технологических компаний, когда речь идет о семимильных шагах к футуристическому будущему. О неординарных электромобилях Илона Маска слышали многие. Но мало кто знает, что многие другие автопроизводители могут похвастаться не менее захватывающими моделями автомобилей, которые так и кричат нам в лицо: "Будущее совсем близко!"
Citroen 19_19
В прошлом году компания Citroën представила концепт электромобиля с авиационным дизайном. Он имеет стеклянную кабину, прозрачные секции в дверях, а также окошко под капотом. Этот стеклянный автомобиль имеет 30-дюймовые колеса, а также оптику с экранами в передних дверях. Два двигателя дают возможность за пять секунд разогнаться до 100 км/ч, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.
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