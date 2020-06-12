Компания Delfast представила усовершенствованный электробайк

Украинская компания Delfast только что объявила о выходе новой версии их мощного электрического велосипеда Delfast Top 3.0. Теперь на велосипеде есть несколько впечатляющих спецификаций.

Технически Delfast's Top 3.0 является электрическим велосипедом. Он имеет функциональные педали, велосипедное сиденье, стандартную рулевую горку и даже новую трансмиссию с карбоновым ремешком Gates. Но в нем также присутствует двигатель на 5 000 Вт, что выпускает 182 Нм крутящего момента и разгоняет велосипед до максимальной скорости 80 км / час. Это мигом превращает велосипед в мотоцикл или хотя бы мопед.

Delfast Top 3.0 оснащен рамой в стиле эндуро с батареей на 72 и 48 Ач, чтобы обеспечить велосипед мощностью 3,5 кВт-час. Delfast также утверждает, что аккумулятора достаточно на 322 км дальности. Стоит отметить, что Delfast, вероятно, получает это число, ездя на очень низкой скорости или поддерживая езжу педалированием.

Другие компоненты уровня мотоцикла включают двойной передний гидравлический дисковый тормоз, фару с высокими и низкими лучами, зеркала со встроенными сигналами поворота для дополнения задних поворотников и цветной дисплей, который интегрируется с приложением телефона-спутника.

Top Cop уже проходит тестирование несколькими отделами полиции для использования в обычных патрулях и правоохранительных органах.

Как сообщало издание "Комментарии", новые аккумуляторы для электромобилей прослужат более 15 лет.

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