Как удалить краску с автомобиля: несколько надежных способов

Последние события в США и некоторых странах Европы показали, что автомобили практически беззащитны, если хулиганы решили нанести рисунки или написать на них лозунги с помощью краски. Тут, в Украине, автомобили также не застрахованы от хулиганских атак. Если твой автомобиль стал жертвой такого нападения, то не спеши паниковать. Проблема имеет несколько методов решения. О них мы сегодня и поговорим.

Химический. Он действует за счет реагентов, которые разрушают эмаль. Химическая смывка имеет два типа: скипидарная или ацетоновая и на основе щелочи/кислоты. Независимо от того, какое используется средство, принцип работы один и тот же: участок, на котором необходимо провести снятие, надо тщательно подготовить, убрав с него элементы из пластика и резины, поскольку токсическая смывка может их разъесть. После этого кисточкой наносится средство и краска снимается за несколько минут с помощью скребла. При необходимости процедуру можно повторить. После завершения нужно тщательно помыть участок, на котором проходила работа.

Механический. Этот метод самый доступный, но при этом трудоемкий. Действовать нужно следущим образом: подготовка, удаление краски наждачными кругами разной зернистости (сначала 220, затем 400), снятие краски в труднодоступных местах. Завершить процедуру нужно все тем же обмывом водой. Надеемся, твоя машина не пострадает от действий хулиганов.

Термический. Он основан на размягчении покрытия под действием нагрева. Для осуществления этого метода вполне подойдет газовая горелка. Чтобы удалить краску данным способом, надо: подготовить участок, нагреть его "пунктирно" (интервал примерно 2-4 см), снять те участки краски, что вздулись и помыть поверхность водой. Запомни главное правило - никогда не очищай таким способом пластиковые детали, ибо они непременно деформируются. Также издание "Комментарии" расскажет о том, как несколько моделей автомобилей подвергли убийственному эксперименту . Он основан на размягчении покрытия под действием нагрева. Для осуществления этого метода вполне подойдет газовая горелка. Чтобы удалить краску данным способом, надо: подготовить участок, нагреть его "пунктирно" (интервал примерно 2-4 см), снять те участки краски, что вздулись и помыть поверхность водой.

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