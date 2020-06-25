Электромобили Tesla оказались в самом низу американского рейтинга качества

Выпущенное исследование первичного качества (IQS) J.D. Power 2020 ставит электромобили Tesla на последнее место в рейтинге качества. Это первый раз, когда Tesla был представлен в влиятельном исследовании качества J.D. Power.

J.D. Power считается отраслевым эталоном качества новых автомобилей. Ключевым показателем являются проблемы, возникшие на 100 транспортных средствах (PP100). Более низкий балл отражает меньшее количество проблем и, следовательно, более высокое качество. Tesla получила начальный показатель качества 250 PP100 - или 250 проблем на 100 автомобилей.



Проблемы с качеством Tesla касаются в первую очередь косметических предметов, таких как дефекты краски, плохо прилегающие панели кузова, скрипы. Одновременно следует отметить, что проблемы не коснулись функции трансмиссии или информационно-развлекательных функций.



Дуг Беттс, президент автомобильного подразделения J.D. Power, заявил CNBC: "Это прежде всего результат качества фабрики. Кроме того, в области электромобилей есть жалобы, связанные с дальностью пробега, меньшим, чем ожидалось; дальномер неточный."

Калифорния, крупнейший рынок электромобилей в США, не была включена в исследование. J.D. Power заявил, что решил профилировать производителя электромобилей на основе свидетельств примерно 1250 владельцев, среди которых удалось провести опрос. Подавляющее большинство респондентов владеет электромобилем Tesla Model 3.

Ежегодное исследование, которому уже 34 года, измеряет компоненты, которые не работают, и функции, которые трудно использовать, трудно понять или не работают так, как хотят владельцы. Исследование первичного качества в США, проведенное в 2020 году, основано на ответах 87 282 покупателей и арендаторов новых автомобилей 2020 года выпуска, которые были опрошены после 90 дней владения.

Как сообщало издание "Комментарии", Tesla вскоре может открыть еще один завод в США.

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