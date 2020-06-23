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Что нельзя делать с автомобилем во время жаркой погоды

В условиях жары относиться к автомобилю следует с особым вниманием

сегодня, 13:25
Автор:

Зинченко Павел
Что нельзя делать с автомобилем во время жаркой погоды

Многие из нас помнят, как будучи детьми залезали в старые автомобили наших отцов и дедушек и с трудом выдерживали духоту и жару внутри салона. Сейчас эта проблема не настолько болезнена. Все современные автомобили имеют кондиционеры и надежную систему проветривания. Впрочем, это не значит, что жара им совсем не страшна. Сегодня мы тебе расскажем, чего нельзя делать с автомобилем в жару.

Дети и домашние животные

Никогда не оставляйте в машине детей или домашних животных. Под палящим солнцем автомобиль быстро нагревается. Это может нанести вред ребенку или животному. Иногда может быть даже смертельный исход. Некоторые страны даже ввели уголовную ответственность за оставленного в машине ребенка.

Пластик, бутылки, зажигалки, баллончики

Пластиковые контейнеры могут сработать как линзы и поджечь предметы поблизости. Во время нагрева бутылок с газированной водой значительно подымается давление, что может привести к взрыву в салоне. Зажигалка, которую забыли в машине, вообще может спровоцировать пожар. Проблемы могут возникнуть и с баллончиком. Под воздействием высокой температуры баллончик разрывается и наносит большой вред салону автомобиля. Иногда вытекшие жидкости вообще невозможно убрать. 

Холодная вода

Не стоит мыть машину холодной водой во время жары. Перепад температуры при мойке холодной водой в жару провоцирует появление сетки из трещин на лаке машины. Через некоторое время деталь придется перекрашивать, а это лишняя трата денег. Холодную воду следует поставить на солнышко, чтобы она прогрелась. Тогда ее и можно будет использовать для мытья машины.

Эти советы помогут тебе и твоему автомобилю избежать неприятностей, связаных с жарой. Также издание "Комментарии" расскажет, как снять краску с автомобиля.


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Источник: https://rybalke.net/tri-zapreta-chego-ni-v-koem-sluchae-nelzya-delat-s-mashinoj-v-zharu/
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