В Европе впервые сертифицировали полностью электрический самолет

Velis Electro Pipistrel стал первым полностью электрическим самолетом, получившим сертификацию на полеты в любом месте после одобрения Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA). Это произошло 10 июня.

По сообщениям EASA, на разработку самолета - варианта Virus SW 121 - ушло менее трех лет. Относительно короткие сроки объясняются "тесным сотрудничеством" между словенским авиастроителем Pipistrel и агентством, а также "общей целью обеспечения самолета соответствующим высоким стандартам безопасности, необходимым для сертификации".

EASA также сообщает, что Velis Electro "преподал важные уроки, которые будут поддерживать будущие сертификаты двигателей и самолетов с электрическим приводом". Патрик Кай, исполнительный директор EASA, описывает одобрение как "захватывающий прорыв".

Velis Electro приводится в действие 76-сильным (58 кВт) электродвигателем Pipistrel E-811 с ​​жидкостным охлаждением, разработанным словенскими инжиниринговыми компаниями Emrax и Emsiso и одобренным EASA 18 мая. Максимальная взлетная масса составляет 600 кг, грузоподъемность 170 кг, а крейсерская скорость 90 км/час.

Pipistrel говорит, что Velis Electro "может эксплуатироваться на коммерческой основе и полностью одобрен для обучения пилотов". В этом году планируется представить более 30 моделей "для клиентов в семи странах".

Как сообщало издание "Комментарии", "черные ящики" сбитого самолета МАУ Украина отправит во Францию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!