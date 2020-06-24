Топ-3 самых маленьких самолета в мире

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Зинченко Павел
Многие самолеты поражают своими разверами. Они способны транспортировать сотни пассажиров и целые тонны груза. Но сегодня мы вспомним старую пословице "маленький да удаленький" и расскажем тебе о трех самых маленьких "железных птицах", которые существуют в мире.
FlyNano (Финляндия)
Почетное первое место занимает самолет финского производства – FlyNano. Имея весьма скромные габариты (3,8 м и размах крыльев 4,8 м), этот самолетик способен легко поднимать в небо пилота который весит до 113 килограмм. Это при том, что сам самолет весит всего 70 кг. Он максимально облегчен и не имеет шасси. FlyNano способен взлетать даже с воды, а двигатель расположен над креслом пилота, что уже необычно.
Bumble Bee (США)
До 1984 года "самым маленьким самолетом" считался крошечный американский Bumble Bee или по нашему "Шершень", длиной всего лишь 2,92 м и с размахом крыльев 2 м. Этот "малыш" при своем весе в 248 кг способен развивать впечатляющую скорость – 290 км/ч. Создателем "Шершня" является американец по имени Роберт Старр. Он же является и автором названия.
Sky Baby (США)
Этот самолет с красивым именем Sky Baby ("Небесное дитя"), также является творением американских авиаинженеров. До недавнего времени "Скай Бэйби" считался самым крохотным одномоторным самолетом в мире. Он весит 205 килограмм и имеет три метра в длину. Максимальная скорость 270 км/ч. Модель была снята с производства из-за своего очень неудобного управления. Чтобы взлететь на Sky Baby и справляться с ним в воздухе, пилоту было необходимо не сидеть, а лежать, вытягивая ноги вдоль хвоста.
Эти крошечные самолеты действительно впечатляют. Особенно в плане скорости. Также издание "Комментарии" расскажет о четырех самых больших гражданских самолетах в мире.
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