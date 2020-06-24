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Топ-3 самых маленьких самолета в мире

Самолеты - это не только громадные и величественные лайнеры

сегодня, 15:22
Автор:

Зинченко Павел
Топ-3 самых маленьких самолета в мире

Многие самолеты поражают своими разверами. Они способны транспортировать сотни пассажиров и целые тонны груза. Но сегодня мы вспомним старую пословице "маленький да удаленький" и расскажем тебе о трех самых маленьких "железных птицах", которые существуют в мире.

FlyNano (Финляндия)


Почетное первое место занимает самолет финского производства – FlyNano. Имея весьма скромные габариты (3,8 м и размах крыльев 4,8 м), этот самолетик способен легко поднимать в небо пилота который весит до 113 килограмм. Это при том, что сам самолет весит всего 70 кг. Он максимально облегчен и не имеет шасси. FlyNano способен взлетать даже с воды, а двигатель расположен над креслом пилота, что уже необычно.

Bumble Bee (США)


До 1984 года "самым маленьким самолетом" считался крошечный американский Bumble Bee или по нашему "Шершень",  длиной всего лишь 2,92 м и с размахом крыльев 2 м. Этот "малыш" при своем весе в 248 кг способен развивать впечатляющую скорость  – 290 км/ч. Создателем "Шершня" является американец по имени Роберт Старр. Он же является и автором названия.

Sky Baby (США)


Этот самолет с красивым именем Sky Baby ("Небесное дитя"), также является творением американских авиаинженеров. До недавнего времени "Скай Бэйби" считался самым крохотным одномоторным самолетом в мире. Он весит 205 килограмм и имеет три метра в длину. Максимальная скорость 270 км/ч. Модель была снята с производства из-за своего очень неудобного управления. Чтобы взлететь на Sky Baby и справляться с ним в воздухе, пилоту было необходимо не сидеть, а лежать, вытягивая ноги вдоль хвоста.

Эти крошечные самолеты действительно впечатляют. Особенно в плане скорости. Также издание "Комментарии" расскажет о четырех самых больших гражданских самолетах в мире.


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Источник: https://24smi.org/news/23858-samyj-malenkij-samolet-v-mire_specf50.html
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